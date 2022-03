"Przez Atlantyk": Antoni Królikowski i Joanna Opozda wymieniają czułości! "Tęsknimy za sobą"

Niedawno w jednej z warszawskich restauracji Joannę Opozdę i Antoniego Królikowskiego miała spotkać nieprzyjemna sytuacja. Zdarzenie zostało opisane w mediach, co pokazało parę w niekorzystnym świetle i wywołało lawinę krytycznych komentarzy. Antoni Królikowski postanowił stanąć w obronie Joanny Opozdy i przy okazji potwierdził, że są razem! Zobacz także: Antoni Królikowski właśnie potwierdził medialne plotki o nowym związku? Zobaczcie, co zrobił! Antoni Królikowski potwierdza związek z Joanną Opozdą Niedawno w mediach pojawiła się informacja o awanturze w jednej z warszawskich restauracji, w której mieli wziąć udział Antoni Królikowski i Joanna Opozda. Jak informował Pudelek, kelnerka miała wylać na aktorkę lampkę prosecco, co miało wywołać jej złość. Po publikacji artykułu w sieci, pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Antoni Królikowski w rozmowie z Pudelkiem postanowił wyjaśnić, co zaszło pechowego wieczora. Przy okazji po raz pierwszy potwierdził, że z Joanną Opozdą są parą: Wyobraź sobie, że w lipcowy wieczór zapraszasz dziewczynę na kolację do restauracji. Jest chłodno, ale siadacie na ogródku, bo jak zwykle jesteście z dwoma psami. Składacie razem zamówienie, po czym kelnerka niechcący wylewa na Was drinki i... Jest dramat! Aktor dokładnie opisał, co wydarzyło się w restauracji i przyznał, że był w szoku, kiedy przeczytał artykuł w sieci. Zareagował natychmiastowo, stając w obronie Joanny: Ubrania: sukienka, koszulka, spodnie - nadają się już tylko do prania, ale wcześniej marzysz o tym, żeby przebrać mokre ciuchy, bo o 22 ciepło już nie jest... Prosisz więc o zapakowanie jedzenia na wynos, płacisz i szykujecie się do ewakuacji. Mimo wszystko obracacie całą sytuację w żart, bo nic innego...