Piąty odcinek "Przesłuchań w ciemno" w "The Voice of Poland" za nami. W show nie brakowało wielkich emocji i utalentowanych solistów. Dużo kontrowersji wzbudza relacja dwóch diw - Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej, które często śmieją się z plotek na temat ich rzekomego konfliktu, prowokując zabawne kłótnie i wymiany zdań. Przypomnijmy: The Voice: Steczkowska do Górniak: Zrobiłam Ci na złość, bo wszyscy wiedzą, że cię...

Wśród uczestników, którzy pojawili się w ubiegłym odcinku był jeden z finalistów "Must Be The Music" - Przemysław Radziszewski. W show Polsatu zachwycił jurorów operowym głosem, a w półfinale - wykonaniem hitu "Time to say goodbye". Podobnie było też w "The Voice", gdzie uczestnik wykonał hit "Tell him" Celine Dion i Barbry Streisand. Jego wokal doceniła tylko Justyna Steczkowska i to do jej drużyny trafił. Jak potoczą się jego losy w programie? Przekonamy się wkrótce.

Jak wam się podoba występ Przemka?

