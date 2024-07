Udział Edyty Górniak i Justyny Steczkowskiej w The Voice of Poland od początku budzi ogromne emocje. Prasa kolorowa nieustannie rozpisuje się o domniemanym konflikcie gwiazd, donosząc o kolejnych konfliktach i napiętych sytuacjach na planie. Obie panie konsekwentnie zaprzeczają, ale umiejętnie podkręcają atmosferę podczas nagrań. Przypomnijmy: "Diwa, nie wkurzaj się!"

Wielu zastanawiało się, jak producentom programu udało się nakłonić wokalistki do wspólnej pracy. W najnowszym wywiadzie Steczkowska zdradza kulisy negocjacji i przyznaje, że w chwili podpisywania kontraktu nie wiedziała, że dołączy do niego również Górniak. Zapewnia jednak, że bardzo szanuje swoją koleżankę i docenia jej ogromny talent, a ich relacje na planie wyglądają normalnie. Jej zdaniem konflikt został sztucznie wykreowany przez media.



Steczkowska zaprzecza też, jakoby Edyta miała być jej wrogiem medialnym.

Ani Edyta nie jest moim wrogiem, ani ja nie jestem wrogiem Edyty. Obie dobrze bawimy się w "The Voice of Poland", bo wiemy, czym jest śpiewanie, ale wiemy też dobrze, jakimi prawami rządzi się telewizyjny show. Wiemy też, że prasa musi zarobić, a konflikt sprzedaje się najlepiej. Więc media budują go, a my budujemy markę programu poza konfliktami i plotkami, i nie dajemy się w to wciągnąć. My to wiemy, ale większość widzów nie - tłumaczy.