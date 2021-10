"Projekt Lady": Widzowie przerażeni metamorfozą Magdy: "Jak Halinka z Sanatorium Miłości"

Za nami już trzy sezony programu "Projekt Lady". Choć wiele dziewczyn przeszło wielkie metamorfozy, to najgłośniej jest o uczestniczkach 1. edycji, mianowicie Patrycji Wiei (zwyciężczyni) czy Agacie Szostek. Ostatnia z wymienionych przeze mnie bohaterek programu właśnie na Instagramie pochwaliła się odważną metamorfozą. Czy w ten sposób chciała upodobnić się do prowadzącej Małgorzaty Rozenek-Majdan ? Zobaczcie! Agata Szostek zmieniła fryzurę Agata Szostek od trzech lat nie zmieniała swojej fryzury. Uczestnika mogła pochwalić się pięknymi, brązowymi włosami. Ale po latach nieingerencji powiedziała "dość" i udała się do fryzjera. Metamorfozą pochwaliła się na Instagramie. Jak się okazało wiele osób odradzało jej zmianę, jednak Agata nie posłuchała rad. W końcu nadszedł ten dzień i idę obciąć włosy. Metamorfoza będzie ogromna. Nie tylko zetnę je z długości, lecz także pofarbuję się na blond - powiedziała Agata na Youtubie, gdzie udostępniła filmik ze swojej metamorfozy. Zobacz także: Małgorzata Rozenek podzieliła się radosną nowiną. Jej najnowsze zdjęcia zdradzają, że ma powody do świętowania! Zmiana bardzo spodobała się fanom, choć wcześniej wiele osób odradzało obcięcie włosów. Pod postem Agaty internauci zostawili wiele ciepłych słów. Ale zmiana. Myślałam że to zupełnie inna osoba. Wyglądasz na poważniejszą ale pasują ci takie włosy Mega fryz! Zmiana na lepsze! Dużo lepiej Ci w tych włosach 💖 Pięknie Super wyglądasz - pisali fani. Zobaczcie poniżej zdjęcie Agaty. Warto przypomnieć, że krótkie włosy ma od dłuższego czasu też Małgorzata Rozenek! Zmiana na plus? Wyświetl ten post na Instagramie. ...