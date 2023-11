Reklama

Za nami finał "Drugiej szansy". Czeka nasz jeszcze odcinek dodatkowy, 20 maja, dostępny tylko na Player.pl. A wiadomo już także, że stacja TVN produkuje dwa nowe seriale - "Pułapka" i "Pod powierzchnią"! Ale czy emisja będzie jesienią w tym samym czasie co "Druga szansa"? Tego jeszcze nie wiadomo.

Wiadomo za to, co zobaczymy już za tydzień, 21 maja o 21.30, w miejsce "Drugiej szansy"! Stacja TVN rozpocznie emisję trzeciego sezony "Projekt Lady" z Małgorzatą Rozenek-Majdan!

Co czek nas w pierwszym odcinku?

Zamiast "Drugiej szansy" - "Projekt Lady 3"

Trzynaście dziewcząt zgłasza się do eksperymentalnej szkoły, by odmienić swoje dotychczasowe życie. W tej edycji czeka nas najbardziej spektakularne wejście kandydatek w historii programu. Tym razem uczestniczki poznają się nieco wcześniej i wszystkie razem dosłownie szturmem wtargną do Pałacu w Rozalinie. Przez cały okres pobytu kandydatek na damy w „Projekcie Lady” będzie towarzyszyć im oraz służyć radą, prowadząca program – Małgorzata Rozenek-Majdan. Każdy dzień dla kandydatek na damy będzie prawdziwym egzaminem. Co będzie dla nich największym wyzwaniem? Co wywoła w nich bunt?

A co mile je zaskoczy? W tym sezonie będzie kipiało od emocji. Jednak tylko jedna z nich zdobędzie główną nagrodę i tytuł Pierwszej Damy „Projektu Lady”. Po cotygodniowych eliminacjach, jedna z trzech finalistek otrzyma trzymiesięczne stypendium w szkole językowej w Oxfordzie, w Wielkiej Brytanii.

Będziecie oglądać?

Małgorzata za Małgorzatę, już 21 maja!

