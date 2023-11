Jak tłumaczy Adrianna Przetacka, producentka TVN:

Odcinek specjalny jest wyjątkowym prezentem dla fanów, podziękowaniem za ich sympatię i przywiązanie do bohaterów trwające pięć sezonów. Zrealizowaliśmy go w konwencji komedii romantycznej, tym samym pozwalając sobie na odrobinę szaleństwa, co mam nadzieję będzie miłym zaskoczeniem dla użytkowników playera