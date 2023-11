6 z 14

Natalia Bugajska, 27 lat, Katowice

Kolorowy ptak, osobowość przepełniona radością. Natalia szuka w życiu przygody i pozytywnych wrażeń. Lubi się śmiać i wygłupiać ze swoimi młodszymi przyjaciółmi. Kolorowe włosy i tatuaże to jej znak rozpoznawczy. Czasem myśli, że to już najwyższy czas by wydorośleć, ale co to właściwie znaczy?

Natalia ucieka do świata wyobraźni. Wolny czas najchętniej spędza ze znajomymi na koncertach i w barach. Gdy ma potrzebę się wyciszyć, sięga po dobrą książkę lub kartkę i ołówek, aby puścić wodzę fantazji i choć na chwilę, przenieść się do świata marzeń.

Nie boi się wyzwań i bardzo chętnie próbuje swoich możliwości w kolejnych życiowych rolach. Pracowała w szklarni, w fabryce, wyprowadzała psy, opiekowała się dziećmi. Teraz pracuje za barem, lecz jej największym marzeniem jest zostać pilotem wycieczek. Fascynuje ją Paryż i kultura francuska. Sama nauczyła się podstaw języka francuskiego i ma nadzieję, że to pomoże jej zrealizować jej największe marzenie.