Programy randkowe i miłosne eksperymenty to absolutny hit współczesnej telewizji. Rekordy oglądalności osiągają kontrowersyjne show jak "Hotel Paradise" i "Love Island" czy "Ślub od pierwszego wejrzenia". TTV poszło więc za ciosem. Stacja stworzyła wyjątkowy randkowy program, "Projekt Cupid" w którym szansę na miłość mają osoby z niepełnosprawnościami. W rolę prowadzących wcielili się Barbara Kurdej-Szatan, a także Przemysław Kossakowski. Jak odnajdują się jako prowadzący?

Przemysław Kossakowski ma już doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi. Format, w którym jest prowadzącym "Down the road. Zespół w trasie" stał się prawdziwym hitem i doczekał się już trzech sezonów. Tym razem podróżnik ma okazję przewodniczyć kolejnemu niezwykłemu projektowi. Ponieważ temat najnowszego programu dotyczy miłości, a bohaterowie szukają w nim prawdziwego uczucia, produkcja uznała, że w tym przypadku przyda się więcej niż jeden prowadzący.

W ten sposób miłosne rozterki i wątpliwości bohaterzy programu mogą spokojnie omówić w swoim damskim lub męskim gronie. Choć Barbara Kurdej-Szatan po emisji pierwszego odcinka "Projektu Cupid" nie przypadła fanom do gustu, to widzowie wierzą, że aktorka jeszcze odnajdzie się w tym formacie. Tymczasem podczas premiery show, Przemysław Kossakowski szczerze przyznał, że nie jest wraz z Barbarą potrzebny w tym programie:

- To będzie może medialne samobójstwo, to, co teraz powiem, ale uważam, że Basia i ja nie jesteśmy konieczni w tym cyklu...