W minioną niedzielę po raz kolejny okazało się, że same umiejętności w "Tańcu z Gwiazdami" to jednak jest za mało. Program opuściła para, która należała do faworytów. Jednak widzowie wytarli gorzkie zły, gdy dowiedzieli się jaką niespodziankę przygotowała dla nich produkcja za tydzień. To będzie odcinek pełen emocji i wzruszeń!

Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" nieco zaskoczy

W siódmym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie brakowało wielkich emocji, a do dlatego, że pary musiały zaprezentować aż dwie choreografie. Jednym wyszło to doskonale, a drudzy byli dalecy od perfekcji. Jednak jedna rzecz była nieodłączna — z programem pożegnała się jedna para, która należała do jednych z najlepszych. W sieci aż zawrzało po ogłoszeniu wyników w "Tańcu z gwiazdami", ponieważ Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka byli uwielbiani przez jury i widownie.

To już ćwierćfinał "Tańca z Gwiazdami" i za tydzień na parkiecie zobaczymy tylko pięć par: Roksanę Węgiel i Michała Kassina, Macieja Musiała i Darię Sytą, Anitę Sokołowską i Jacka Jeschkę, Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela oraz Julię "Maffashion" Kuczyńską i Michała Danilczuka. To będzie wyjątkowy odcinek, ponieważ gwiazdy zatańczą razem ze swoimi bliskimi.

Decyzją widzów Dagmara Kaźmierska przeszła do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami", a jedni z faworytów musieli pożegnać się z programem. Przypominamy, że gwiazda "Królowych życia" zdobyła zaledwie 7 punktów za wykonanie tańca "Broadway jazz", a Iwona Pavlović nie szczędziła jej gorzkich słów. Za tydzień ulubienica widzów zatańczy na parkiecie razem ze swoim synem Conanem, który wspiera mamę na widowni w każdym odcinku. Jednak nie tylko na ten taniec widzowie czekają, na tanecznym parkiecie zatańczy również świeżo upieczone małżeństwo Roksana Węgiel z Kevinem Mglejem.

A wy na który taniec w ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" najbardziej czekacie?

