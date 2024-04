Kto odpadł w 7. odcinku "Tańca z gwiazdami"? Relacja na żywo

To właśnie dziś rozpoczęła się ostra rywalizacja o Kryształową Kulę 14. edycji "Tańca z gwiazdami", ponieważ po raz pierwszy w tej edycji uczestnicy musieli dwukrotnie zatańczyć na parkiecie. Nie da się ukryć, że dla niektórych z nich było to nie lada wyzwanie, a w siódmym odcinku jurorzy nie byli aż tak łaskawi. Kto usłyszał pochwały, a kto musiał stawić czoła ostrej krytyce? Sprawdźcie!

W dzisiejszym odcinku "Tańca z gwiazdami" poprzeczka została postawiona jeszcze wyżej, ponieważ pary musiały zaprezentować na parkiecie nie jeden taniec, a dwa. W ostatnim odcinku przekonaliśmy się, że w tanecznym show Polsatu nie liczą się tylko taneczne umiejętności uczestników, ale również i głosy widzów. W każdym odcinku Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska zajmowali jedno z czołowych miejsc w tabeli, ale niestety tydzień temu musieli pożegnać się z programem. To pokazało, jak kluczowe są głosy widzów w programie. Tydzień temu na parkiecie "Tańca z gwiazdami" błyszczała Roksana Węgiel i jej akrobacje, które zachwyciły samą Iwonę Pavlović. Jak było tym razem?

Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk, którzy zatańczyli paso doble. Podobała się wam ich choreografia?

Otwierasz się coraz bardziej, jesteś coraz bardziej drapieżna i ja czuję, że jeszcze pokazałaś nam część tego, co Ty tam masz

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 9

Iwona Pavlović: 7

Razem: 34 punktów.

Jako kolejni na parkiecie pojawili się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, którzy porwali publiczność swoim fokstrotem. Jak im poszło?

Taniec to jest najpiękniejszy rodzaj ekspresji, jaki mógł wymyślić człowiek i wy to potwierdzacie. (...) Wyszło przepiękne widowisko

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 6

Razem: 32 punktów.

Następnie na parkiecie pojawili się Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Para zaprezentowała rumbę. Jak im wyszło?

Ja czekałem na to, żebyś zatańczyła tę rumbę, bo byłem ciekawy, co nam pokażesz. (...) To mi się bardziej podobało niż 50 twarzy Greya

— powiedział Rafał Maserak.