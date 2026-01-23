Fani programu "Rolnik szuka żony" bardzo polubili Marcina Kobiereckiego i Annę Cieślińską - jedyną parę, która pozostała razem po zakończeniu 11. edycji show. Ich milczenie w sieci oraz brak obecności na wydarzeniach związanych z programem, takich jak impreza andrzejkowa oraz świąteczny odcinek, wywołały jednak lawinę spekulacji. Widzowie zaczęli podejrzewać, że para się rozstała lub przechodzi poważny kryzys.

Marcin i Anna po zakończeniu udziału w programie niezbyt często udzielają się na Instagramie, co tylko podsyca plotki o kryzysie. Dla niektórych jest to zrozumiałe, jednak spora część internautów oczekuje jasnych deklaracji. Teraz w końcu wszystko wydaje się jasne.

Produkcja "Rolnik szuka żony" wydała oficjalny komunikat

Produkcja "Rolnik szuka żony" na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych przekazała, że już w najbliższą sobotę fani będą mogli spotkać się i porozmawiać właśnie m.in. z Anią i Marcinem podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW w Kielcach. Tym samym fani pary mogą odetchnąć z ulgą - ten komunikat wyraźnie potwierdza, że związek Ani i Marcina nadal ma się świetnie!

Na miejscu uczestnicy będą odpowiadać na pytania fanów dotyczące ich udziału w "Rolnik szuka żony", a także opowiedzą o doświadczeniach związanych z rekrutacją do programu i życiu po jego zakończeniu. Dla wielu widzów to niepowtarzalna okazja, by spotkać ulubioną parę.

Kto jeszcze z programu "Rolnik szuka żony" będzie w Kielcach?

Podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa w Kielcach nie zabraknie również innych znanych uczestników programu "Rolnik szuka żony". Produkcja zapowiedziała, że na wydarzeniu pojawią się:

Rafał Gajda,

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska,

Tomasz Klimkowski z 9. edycji programu.

Dla fanów "Rolnik szuka żony" to nie tylko możliwość rozmowy i zdobycia autografów, ale też szansa na poznanie kulis powstawania programu.

Komunikat produkcji Rolnik szuka żony/Fot. Instagram Rolnik szuka żony

