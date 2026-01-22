Pilny komunikat produkcji "Rolnik szuka żony". Ma to związek z Basią
W mediach społecznościowych programu "Rolnik szuka żony" pojawił się wpis, w którym produkcja stanowczo zdementowała ostatnie doniesienia, o rzekomym pożarze na gospodarstwie Basi. "Jest to po prostu kolejna z fałszywych informacji stworzonych przy minimalnym udziale człowieka" - czytamy.
32-letnia Basia z Mazowsza była jedyną kobietą wśród uczestników 12. edycji programu "Rolnik szuka żony", która zakończyła się w grudniu 2025. Pogodna, uśmiechnięta i życzliwa rolniczka szybko podbiła serca fanów, którzy z chęcią śledzą jej dalsze losy również po programie. Ostatnio jednak wielu z nich zaniepokoiła informacja o rzekomym pożarze na gospodarstwie Basi. Produkcja randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki postanowiła pospieszyć z wyjaśnieniem tej - jak się okazało - fałszywej informacji.
Produkcja "Rolnik szuka żony" - komunikat ws. Basi
W mediach społecznościowych programu "Rolnik szuka żony" pojawił się komunikat, w którym produkcja show stanowczo zdementowała pogłoski, jakoby gospodarstwo Basi doświadczył pożar.
Na wypadek, gdybyście przeczytali gdzieś o pożarze na gospodarstwie Basi, to pragniemy Was uspokoić. Nic takiego nie miało miejsca.
W dalszej części wpisu produkcja wyjaśniła, skąd wzięły się te nieprawdziwe informacje.
Jest to po prostu kolejna z fałszywych informacji stworzonych przy minimalnym udziale człowieka na stronach o dziwnych nazwach bez adresu, kontaktu czy stopki masowo tworzonych przy pomocy AI tylko po to, aby (w najlepszym wypadku) zarobić na was kilka kliknięć.Bawcie się dobrze i uważajcie, skąd czerpiecie informacje, bo nie wszystkie strony, które wyglądają jak serwis informacyjny, są tym, czym się wydają
Reakcja internautów na oświadczenie produkcji "Rolnik szuka żony"
Fani programu błyskawicznie zareagowali na komunikat produkcji show. Niektórzy przyznali wprost, że faktycznie uwierzyli w te fałszywe informacje, dlatego tym bardziej są wdzięczni za wyjaśnienie tej sytuacji.
Dobrze, że wszystko jest w porządku.
Też to widziałam wczoraj - no i wstyd się przyznać, ale uwierzyłam... Przed świętami też było kilka artykułów o jakiejś tragedii u Arka... Co za czasy
Super, że Państwo informujecie
Niedługo potem pojawił się kolejny komunikat produkcji "Rolnika" - tym razem dotyczył on jednak szczęśliwej nowiny. Jak się bowiem okazało, Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" właśnie zostali rodzicami. Tym samym "rolnikowa" rodzinka znów się powiększyła.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Zobacz także: