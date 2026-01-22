32-letnia Basia z Mazowsza była jedyną kobietą wśród uczestników 12. edycji programu "Rolnik szuka żony", która zakończyła się w grudniu 2025. Pogodna, uśmiechnięta i życzliwa rolniczka szybko podbiła serca fanów, którzy z chęcią śledzą jej dalsze losy również po programie. Ostatnio jednak wielu z nich zaniepokoiła informacja o rzekomym pożarze na gospodarstwie Basi. Produkcja randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki postanowiła pospieszyć z wyjaśnieniem tej - jak się okazało - fałszywej informacji.

Produkcja "Rolnik szuka żony" - komunikat ws. Basi

W mediach społecznościowych programu "Rolnik szuka żony" pojawił się komunikat, w którym produkcja show stanowczo zdementowała pogłoski, jakoby gospodarstwo Basi doświadczył pożar.

Na wypadek, gdybyście przeczytali gdzieś o pożarze na gospodarstwie Basi, to pragniemy Was uspokoić. Nic takiego nie miało miejsca. - czytamy w komunikacie

W dalszej części wpisu produkcja wyjaśniła, skąd wzięły się te nieprawdziwe informacje.

Jest to po prostu kolejna z fałszywych informacji stworzonych przy minimalnym udziale człowieka na stronach o dziwnych nazwach bez adresu, kontaktu czy stopki masowo tworzonych przy pomocy AI tylko po to, aby (w najlepszym wypadku) zarobić na was kilka kliknięć.Bawcie się dobrze i uważajcie, skąd czerpiecie informacje, bo nie wszystkie strony, które wyglądają jak serwis informacyjny, są tym, czym się wydają - dodaje produkcja

Reakcja internautów na oświadczenie produkcji "Rolnik szuka żony"

Fani programu błyskawicznie zareagowali na komunikat produkcji show. Niektórzy przyznali wprost, że faktycznie uwierzyli w te fałszywe informacje, dlatego tym bardziej są wdzięczni za wyjaśnienie tej sytuacji.

Dobrze, że wszystko jest w porządku.

Też to widziałam wczoraj - no i wstyd się przyznać, ale uwierzyłam... Przed świętami też było kilka artykułów o jakiejś tragedii u Arka... Co za czasy

Super, że Państwo informujecie - piszą internauci

Niedługo potem pojawił się kolejny komunikat produkcji "Rolnika" - tym razem dotyczył on jednak szczęśliwej nowiny. Jak się bowiem okazało, Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" właśnie zostali rodzicami. Tym samym "rolnikowa" rodzinka znów się powiększyła.

