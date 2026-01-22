Julia i Arek byli jedną z par, która w finale 12. edycji "Rolnik szuka żony" zadeklarowała chęć dalszego budowania swojej relacji. Co zatem słychać u nich dziś? Julia właśnie zabrała głos w tej sprawie i wszystko stało się jasne.

Historia relacji Julii i Arka z "Rolnik szuka żony"

Przypomnijmy, że Julia od samego początku przykuła uwagę Arkadiusza z programu „Rolnik szuka żony” - 24-letniego gospodarza z województwa lubelskiego. Już w trakcie emisji show Arek otwarcie przyznawał, że widzi w Julii idealną przyszłą żonę. Ich znajomość bardzo szybko nabrała tempa, a w finale programu okazało się, że kontynuują swoją relację także poza kamerami. Julia i Arek tryskali radością i nie kryli, że chcą dalej budować swoje uczucie, jednak po zakończeniu emisji programu niezbyt często pokazują się razem swoim fanom. Nic więc dziwnego, że wielu z nich zaczęło się zastanawiać, co dziś słychać u tej dwójki.

Julia z "Rolnik szuka żony" zareagowała na pytania o jej relację z Arkiem

Ku uciesze fanów "Rolnik szuka żony", Julia niedawno zdecydowała się zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na swoim Instagramie. Tym samym obserwatorzy Julii mieli idealną okazję, aby zadać jej najbardziej nurtujące ich pytania. Oczywiście nie zabrakło tematu jej relacji z Arkiem.

Jak Ci się układa z Arkiem? Fav para z rolnika - zapytał jeden z internautów

W odpowiedzi na to pytanie Julia opublikowała romantyczne zdjęcie z Arkiem, na którym czule się całują. Tym samym Julia upewniła wszystkich, że jej relacja z 24-letnim rolnikiem nadal trwa i ma się dobrze. Potwierdza to również kolejna wiadomość od jednej z fanek, która napisała do Julii:

Widziałam Was parę razy z Arkiem, ale wstydziłam się podejść. Świetnie razem wyglądacie - napisała internautka

Wówczas Julia odpowiedziała:

O, dziękujemy. Nie wstydźcie się, chętnie z Wami porozmawiamy. - odparła Julia

Cieszymy się, że u Julii i Arka z "Rolnika" nadal wszystko układa się wspaniale i z niecierpliwością czekamy na ich nowe, wspólne kadry! A Wy, śledzicie losy tego duetu?

Fot. Instagram juliabartenowska

