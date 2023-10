Już 12 października na Player.pl odbędzie się premiera "Prince Charming". Znamy już wszystkich 13. uczestników nowego miłosnego show. Jacek Jelonek będzie mógł randkować z naprawdę wyjątkowymi osobowościami! Niestety, tych, którzy go do siebie nie przekonają, lub jeśli między nimi nie zaiskrzy, Jacek będzie mógł wysłać do domu. Zanim jednak to zrobi, czeka go mnóstwo spotkań, w końcu każdego z kandydatów będzie musiał poznać bliżej! Jesteście ciekawi, kto będzie walczył o serce 34-letniego modela?

