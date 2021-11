Oliwer to jeden z faworytów Jacka Jelonka w pierwszej polskiej edycji "Prince Charming". Panowie byli już na dwóch romantycznych randkach, a podczas "ceremonii krawatów" doszło nawet do pocałunku. Czy to właśnie Oliwer skradnie serce tytułowego księcia? O tym przekonamy się w finale show dopiero w grudniu, tymczasem fani już wiedzą komu kibicować. Pod nowym postem uczestnika show pojawiło się romantyczne zdjęcie z Jackiem i mnóstwo... komentarzy!

O względy tytułowego księcia w "Prince Charming", czyli Jacka Jelonka, na samym początku walczyło 13 uczestników. Z każdym tygodniem chłopaków jest coraz mniej. Ci, którzy zostali w grze, robią wszystko, by zdobyć uwagę Jacka. Jeśli chodzi o randki na prowadzenie wysuwają się Oliwer i Marek, którzy mieli szansę spotkać się z Jelonkiem sam na sam już po dwa razy. Tuż przed drugą randką, która została wyemitowana w odcinku w serwisie player.pl Kubiak na swoim Instagramie pokazał romantyczną fotkę z księciem i opisał swoje wrażenia z show!

Często przy tego typu produkcjach pojawiają się zarzuty, że program jest reżyserowany, a uczestnicy są pouczani, jak mają się zachowywać. Kubiak w najnowszym wpisie odsłania kulisy "Prince Charming" i zapewnia, że nic nie jest udawane - zwłaszcza emocje, które czasami widać jak na tacy:

Szczerze mówiąc, idąc do programu byłem sceptycznie nastawiony co do autentyczności wszystkiego co będzie się tam działo. Jako że nigdy nie oglądałem programów typu reality, spodziewałem się osób, które będą mi mówić co mam robić a wszystkie sytuacje będą prowokowane lub po prostu reżyserowane. Było zupełnie inaczej - nie było nikogo kto mówił nam jak się zachowywać i co robić. Oczywiście kamery towarzyszyły nam w każdym momencie pobytu w Hiszpanii - były tam po to aby zarejestrować to co się działo (Bo heloł, inaczej nie byłoby czego oglądać). Zmierzam do tego, że to co widzicie to są autentyczne emocje a słowa idą prosto z serca. Będąc tam stwierdziłem, że skoro poszedłem do programu szukać miłości to pozwolę sobie na granie w otwarte karty i otworze się na wszystko to, co się tam działo. To tyle ode mnie bo już całkiem długi monolog się zrobił. Oczywiście jak to się wszystko dalej potoczy zobaczycie w nadchodzących odcinkach, dlatego zapraszam na @player.pl i @ttv.pl 🙌🏼 - napisał Kubiak.