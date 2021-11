"Prince Charming": Tak teraz wygląda Oliwer, jeden z faworytów Jacka Jelonka! Co za metamorfoza 

Agata z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i zaskoczyła swoim wyglądem! Była uczestniczka piątej edycji hitowego programu o poszukujących miłości rolnikach zrezygnowała z charakterystycznej grzywki i zaprezentowała się w nowej fryzurze. Jak teraz wygląda i jak jej metamorfozę ocenili internauci? Agata pochwaliła się nową fryzurą Agata wzięła udział w piątej edycji "Rolnik szuka żony" i walczyła o względu Łukasza Sędrowskiego. Kobieta od samego początku była faworytką rolnika i to właśnie z nią chciał stworzyć związek. Między Łukaszem a Agatą szybko narodziło się uczucie i para planowała wspólną przyszłość. W jednym z ostatnich odcinków programu TVP rolnik oświadczył się swojej partnerce. Niestety, chociaż wszyscy czekali na informacje o ślubnych planach pary, kilka miesięcy po zakończeniu show okazało się, że zakochani podjęli decyzję o rozstaniu. To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce...- po jakimś czasie rolnik wspominał swój związek w "Pytaniu na śniadanie". Co się stało? Życie... raz na dziesieć się uda i jeden na dziesięć się nie uda. I właśnie tutaj przyszła taka rzeczywistość- dodał rolnik. Od rozstania z rolnikiem Agata co jakiś czas publikuje w sieci nowe zdjęcia, ale do tej pory nie zdradziła, czy jej serce znów jest zajęte. Ostatnio była narzeczona Łukasza Sędrowskiego pokazała nową fotkę na Instagramie i zaskoczyła swoim wyglądem. Okazuje się, że Agata zrezygnowała z charakterystycznej grzywki i coraz częściej rezygnuje z okularów. Nowa fryzura z przedziałkiem spodobała się internautom, którzy bardzo pozytywnie oceniają jej metamorfozę. - Pięknie wyglądasz🌹.Cieszę się że w końcu pokazałaś jak śliczną...