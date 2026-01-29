Kacper Kuszewski, znany wcześniej przede wszystkim z roli Marka Mostowiaka w serialu „M jak miłość”, powraca w zupełnie nowym wcieleniu. Aktor znów występuje jako prowadzący drugiej edycji programu „Żona dla Polaka”. Zdjęcia do najnowszego sezonu kręcone są w Toronto, gdzie Kuszewski ma okazję częściej pojawiać się przed kamerą, w przeciwieństwie do pierwszej edycji, w której był jedynie lektorem.

W Kanadzie poznał nowych uczestników, m.in. Dorotę, Macieja, Matta i Wojtka. Nowa formuła programu oraz większe zaangażowanie prowadzącego przyciągnęły uwagę widzów, którzy pozytywnie zareagowali na zmiany.

Dorota powiedziała to wprost Kuszewskim?

Jedna z uczestniczek programu, Dorota, zdecydowała się na emocjonalny wpis w mediach społecznościowych, w którym odniosła się do atmosfery panującej na planie „Żony dla Polaka” oraz do samego prowadzącego. Mówiąc o samym formacie, przyznała:

Dobra energia. Dobrzy ludzie. Mnóstwo śmiechu

Jednak jeszcze większe poruszenie wywołała jej opinia o Kacprze Kuszewskim. Aktor od lat trzyma swoje życie osobiste z dala od blasku fleszy i sporadycznie pojawia się na imprezach branżowych, rzadko przy tym udzielając wywiadów. Jaki więc jest poza kamerami? Dorota ujawniła wprost:

Kacper Kuszewski – talent, klasa i ciepło. Zaszczyt

Uczestniczka nie zostawiła wątpliwości, jak wielką sympatią darzy gospodarza programu.

Jak Kacper Kuszewski ocenia „Żonę dla Polaka”?

Kacper Kuszewski również nie ukrywa zaangażowania i pasji, z jaką podchodzi do prowadzenia programu. W „Pytaniu na śniadanie” mówił:

Jestem dla widzów przewodnikiem po tych niezwykłych i bardzo pięknych, miłosnych historiach. Bądźcie przygotowani na to, że… dzieją się tam rzeczy prawdziwe, często bardzo intymne

W rozmowie z Plejadą dodał, że program jest autentyczny i pełen emocji:

Tam nie ma się czasu i możliwości, żeby z góry przygotować się dla kamer albo coś wymyślić. Te rzeczy zdarzają się naprawdę. Ludzie, którzy się wcześniej nie znali, naprawdę wchodzą w interakcje i kamera tylko to rejestruje

Przypominamy, że w ostatnim odcinku „Żony dla Polaka. Toronto” Dorota zdecydowała się podziękować Piotrowi za udział w programie, co zaskoczyło wielu widzów, którzy właśnie w nim widzieli idealnego partnera dla bizneswoman. Decyzja uczestniczki spotkała się z szerokim echem wśród fanów formatu.

Drugi sezon programu pokazuje różne oblicza relacji międzyludzkich i daje uczestnikom szansę na odnalezienie miłości. Widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne odcinki, by dowiedzieć się, kto zostanie u boku Doroty, a kto wróci do Polski.

