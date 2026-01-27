Program "Żona dla Polaka" od początku stycznia gości na antenie TVP1. W drugiej edycji formatu, prowadzonego przez Kacpra Kuszewskiego, uczestnicy poszukują miłości, zapraszając do Kanady kandydatki i kandydatów z Polski. Jednym z bohaterów tej edycji jest Wojtek, który zaprosił cztery kobiety: Justynę, Magdę, Kasię i Pamelę.

Justyna przedstawiła się jako osoba głęboko religijna. Jednak to nie ta cecha jej charakteru przyciągnęła największą uwagę widzów. Internauci szybko odkryli, że kobieta miała już wcześniej kontakt z telewizyjnymi kamerami. Nie uwierzycie, gdzie wystąpiła!

Justyna z „Żony dla Polaka” występowała w innym programie telewizyjnym

Czujni widzowie i internauci przypomnieli sobie Justynę z innego programu telewizyjnego. Kandydatka Wojtka wcześniej wystąpiła w show emitowanym na kanale Polsat Cafe: "Shopping Queens. Królowe zakupów". Cztery uczestniczki rywalizowały tam, tworząc stylizacje na wyznaczony temat.

Justyna pojawiła się w jednym z odcinków jako pasjonatka mody, ale także opowiadała o swojej pracy i muzycznych zainteresowaniach.

Justyna z „Żony dla Polaka” śpiewa i od dawna promuje się w sieci

Podczas udziału w programie "Shopping Queens" Justyna przyznała, że tworzy i wykonuje muzykę disco polo. Występuje pod artystycznym pseudonimem Lily. W programie oraz w swoich internetowych materiałach promowała swoją twórczość, która dostępna jest m.in. na YouTube i Instagramie.

To odkrycie zaskoczyło wielu fanów programu TVP. Obraz religijnej kobiety, jaki zarysowała w "Żona dla Polaka" dość mocno kontrastuje z barwną karierą artystyczną, którą pokazała wcześniej. Co więcej, brała też udział w konkursie Miss.

Inny uczestnik "Żony dla Polaka" też był już w programie telewizyjnym

Justyna nie jest jedyną uczestniczką programu "Żona dla Polaka", która miała wcześniejsze doświadczenia medialne. Marcin, który walczy o serce Doroty, także występował wcześniej w telewizji i był uczestnikiem programu „Kolacja w ciemno”.

