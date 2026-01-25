Za nami czwarty odcinek uwielbianego przez widzów show TVP "Żona dla Polaka", który jak zwykle dostarczył widzom ogromną dawkę wrażeń. Niezmiennie trwa walka o serca głównych bohaterów show, którzy powoli zawężają krąg kandydatów i coraz wyraźniej pokazują, że w programie zaczynają rodzić się pierwsze sympatie.

Gorące sceny w "Żonie dla Polaka"

W niedzielny wieczór na ekrany trafił czwarty odcinek drugiego sezonu "Żony dla Polaka". W pierwszej scenie kandydatki Wojtka pomagały mu w doborze garderoby.

Zrobimy coś takiego, że każda z nas z Twoich ubrań dobierze stylizacje dla Ciebie i zobaczymy jak wyglądasz we wszystkich, co Ty na to? zaproponowała Justyna.

Pomysł zdecydowanie przypadł do gustu bohaterowi show, który chętnie przymierzał stylizacje wybrane przez jego kandydatki. Jak przyznał - w każdej z nich czuł się komfortowo. Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze. Dużo więcej iskier pojawiło się natomiast podczas spotkania Maćka i Wioli. Mężczyzna zaprosił swoją potencjalną partnerkę do mieszkania, gdzie... wspólnie testowali łóżko.

Według Wiolci nie był wykorzystywany (materac przyp. Red.) to celów niecnych żartował Maciek.

Następnie para wybrała się na siłownię. Zanim jednak rozpoczęli wspólny trening, uczestnik show postanowił na chwilę przyciągnąć uwagę - zdjął koszulkę, odsłaniając imponująco wyrzeźbioną klatkę piersiową.

Powiem Ci, że mięśnie to ty masz zwróciła się do niego Wiola.

Podczas wizyty na siłowni Maciek dał się poznać z nieco innej strony. Jak się okazało, ma kwalifikacje masażysty, które chętnie wykorzystał, prezentując swoje umiejętności i dbając o dobrą atmosferę po treningu. Bliskość i swobodna rozmowa szybko zrobiły swoje, a całe spotkanie zakończyło się namiętnym pocałunkiem.

Piotr pożegnał się z programem

W poprzednim odcinku Dorota zaprosiła na randki Pawła i Dawida, dając sobie czas na bliższe poznanie obu kandydatów. Teraz jednak nadszedł moment spokojnej refleksji i podjęcia kolejnych decyzji. Bohaterka programu postanowiła porozmawiać z Piotrem na osobności, a pozostałych kandydatów poprosiła, by wykorzystali ten czas na wspólny spacer.

Ty jesteś konkretny facet, ja jestem konkretna babka. Wiesz, że teraz jest ten moment, kiedy muszę kogoś wysłać do domu. Dziękuję Ci bardzo za uczestnictwo. Myślę, że brakowało nam chemii powiedziała do Piotra, wykluczając go tym samym z dalszego udziału w programie.

Po krótkiej rozmowie z synami Dorota postanowiła zrobić kolejny krok i wybrała się na randkę z Marcinem. Chciała wykorzystać ten czas, by w spokojnej, kameralnej atmosferze lepiej go poznać i porozmawiać bez obecności innych uczestników. Spotkanie sam na sam miało dać jej szansę na sprawdzenie, czy między nimi może narodzić się coś więcej.

Marcin wygląda jak facet, którego opisałam w wizytówce. No i teraz chciałabym poznać Marcina i zobaczyć, czy też jest coś więcej zapewniała Dorota.

Para wybrała się na wspólną grę w pickleball. Rozgrywkę wygrał Marcin, który w nagrodę otrzymał od Doroty buziaka.

Oglądaliście najnowszy odcinek "Żony dla Polaka"?

Zobacz także:

Piotr opuścił program "Żona dla Polaka" fot. mat. prasowe TVP

Gorące sceny w "Żonie dla Polaka" fot. mat. prasowe TVP

Wielkie emocje w "Żonie dla Polaka" fot. mat. prasowe TVP