"Moja mama i twój tata" to nowe show, które znalazło się w ofercie Polsatu tej jesieni. Ciekawość widzów podsycał nie tylko fakt, że prowadzącą formatu została znana prezenterka Katarzyna Cichopek, ale również perypetie między uczestnikami i uczestniczkami i ich relacje, które zawiązywały się już od początku show. A jak wyglądają relacje między parami, które zawiązały się w show? Czy Donata i Krzysztof stworzyli stały związek? Co ze Sławkiem i Alicją? Znamy odpowiedzi na te pytania!

Choć Donata i Krzysztof w "Moja mama i twój tata" przeżywali swoje wzloty i upadki, w finale show stało się jasne, że uczestnicy postanowili dać sobie szansę i spróbować stworzyć stabilną relację. Donata nie ukrywała, że ma za sobą traumatyczną przeszłość, która rzuca cień na jej obecne podejście do uczuć:

Krzysztof z kolei wychowuje samotnie aż szóstkę dzieci i od początku mówił wprost o piętnie, jakie odcisnęło na nim rozstanie z byłą żoną. Mimo wcześniejszych niepowodzeń parze udało się zawiązać bliższą relację w show. Czy ten związek przetrwał także po tym, jak kamery zgasły? Póki co, nie wiadomo, czy para postanowiła kontynuować relację po zakończeniu show "Moja mama i twój tata". Myślicie, że Krzysztof i Donata pasują do siebie?

Dość zaskakującą relację stworzyli w "Moja mama i twój tata" Sławomir i Alicja. Uczestnik wzbudził spore kontrowersje wśród telewidzów po tym, jak postanowił wyrzucić Annę z show za jej plecami. Ostatecznie jednak zaiskrzyło między nim a Alicją. Co z tego wyszło?

W finałowym odcinku syn Sławomira w mało przychylny sposób ocenił relację ojca z Alicją. Zauważył m.in. brak romantyzmu między tą dwójką i uznał, że ten związek "nie wygląda tak, jak powinien". "Tamta relacja była bardziej intensywna, tata się angażował bardziej" - przyznał syn Sławka i dodał:

Moje drogie gołąbeczki. Muszę wam powiedzieć naprawdę super razem wyglądacie, ale niestety ode mnie błogosławieństwa nie dostaniecie. Ja jestem na nie ze względu na to, że brakuje mi tej romantyczności u was, tego co tworzy relację i daje piękno. I to nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Niestety, przynajmniej na ten moment

- stwierdził Jakub z ''Moja mama i twój tata''.