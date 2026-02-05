Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od kilku miesięcy przeżywają naprawdę trudne chwile. Latem 2025 roku były uczestnik programu TVN usłyszał druzgocącą diagnozę - glejak IV stopnia. Adrian rozpoczął intetnsywne leczenie, które trwa do dziś. Teraz Anita podzieliła się zdjęciem męża, które opatrzyła poruszającym wpisem.

Anita ze "Ślubu" pokazała zdjęcie Adriana. Nie zabrakło wzruszających słów

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od samego początku pokazują swoim fanom, jak wygląda walka o zdrowie byłego uczestnika programu TVN. Tym razem Anita dodała zdjęcie Adriana w chorobie w szczególny dzień.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Nowotworów życzę wszystkim chorym wiele siły i nieustającej nadziei. A dla bliskich - mnóstwo wytrwałości i radości z małych rzeczy. napisała Anita

To, czego najbardziej chciałabym wszystkim życzyć, to dnia, w którym świat uwolni się od tej choroby i obecni naukowcy oraz współczesny rozwój technologii pozwolą znaleźć lek lub jeszcze wcześniej wykrywać zagrożenie, a każdy miał do nich dostęp w ramach opieki zdrowotnej. dodała

Tak wygląda życie Anity i Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Życie Anity i Adriana Szymaniaków, znanych ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w połowie lipca 2025 roku uległo dramatycznej zmianie. To właśnie wtedy Adrian trafił do szpitala. Diagnoza okazała się wstrząsająca - glejak IV stopnia, najbardziej złośliwy nowotwór mózgu. Uczestnik hitu TVN przeszedł dwie operacje usunięcia guza, a następnie intensywne leczenie radio- i chemioterapią. W grudniu para ponownie powiedziała sobie "tak". Niestety, szczęście nie trwało długo. Zaledwie miesiąc po drugim ślubie lekarze potwierdzili wznowę nowotworu.

Mimo kolejnych dramatycznych wieści Anita i Adrian nie tracą nadziei. Dzięki ogromnemu wsparciu darczyńców udało im się zakupić specjalistyczne urządzenie do terapii TTFields Optune, które ma hamować rozwój komórek rakowych.

