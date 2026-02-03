Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywają obecnie trudny okres, związany z ciężką chorobą mężczyzny. Adrian zachorował na nowotwór mózgu. Druzgocącą diagnozę poznał w połowie zeszłego roku. Co aktualnie u niego słychać?

Anita przerwała milczenie ws. Adriana ze "ŚOPW"

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" starają się regularnie relacjonować, jak przebiega leczenie. Uczestnik programu TVN, po serii chemioterapii i radioterapii, którą przeszedł w grudniu, rozpoczął terapię TTFields, na którą udało mu się uzbierać, dzięki zbiórce i setkom dobrych serc. Trudna choroba sprawiła jednak, że Szymaniakowie poznali wielu ludzi, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji zdrowotnej. Starają się być dla nich dobrymi duchami i również wspierają na ich drodze do zdrowia. Anita właśnie opublikowała nowe zdjęcie z Adrianem i zakomunikowała, że jadą w odwiedziny do jednego z pacjentów, który również mierzy się z tym samem rodzajem nowotworu mózgu:

W ten mroźny, słoneczny dzień idziemy odwiedzić innego pacjenta chorującego na glejaka w Krakowie. Choroba bardzo mocno zbliża ludzi i w ten sposób zyskaliśmy już wielu znajomych z całej Polski i zawsze chętnie rozmawiamy, dzieląc się naszymi doświadczeniami.

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od miesięcy dzielą się również swoimi zasięgami w mediach społecznościowych, nagłaśniając zbiórki innych pacjentów, którzy walczą z nowotworem.

Jaki jest stan zdrowia Adriana Szymaniaka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" choruje na glejaka IV stopnia. Przeszedł już dwie operacje usunięcia zmiany, a także radioterapią i chemioterapię. . Na początku 2026 roku, Adrian Szymaniak ze "ŚOPW" przekazał, że ma wznowę guza:

Jedna zmiana, która się pojawiła w trakcie zanikła, natomiast w miejscu po resekcji guza widoczna jest nie tak bardzo dynamiczna, ale jednak wznowa guza, patrząc na ostatnie 3 badania w odstępach 2/3 tygodni od siebie jest to już pewne.

W styczniu rozpoczął eksperymentalną terapię TTFIelds:

TTF Optun, aby zatrzymać podział i tempo wzrostu zmiany, CDN uzupełnienia chemii. Czy będzie kolejna operacja? Niewykluczone, lecz dziś jest za wcześnie, by to planować z uwagi na niedawno zakończoną radioterapię, musi upłynąć trochę czasu.

