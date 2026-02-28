Agnieszka, która zdobyła rozgłos jako uczestniczka 12. edycji "Rolnik szuka żony", ponownie znalazła się w centrum uwagi. Jej najnowsze zdjęcie opublikowane w mediach społecznościowych natychmiast rozpaliło internautów. Agnieszka pozuje na nim w Londynie, trzymając w rękach okazały bukiet czerwonych róż. Uśmiechnięta i promienna, może sugerować, że w jej życiu zaszły poważne zmiany. Fani zaczęli spekulować o zaręczynach, a tymczasem głos zabrała sama Agnieszka z "Rolnika" i ujawniła prawdę.

Zdjęcie Agnieszki z "Rolnik szuka żony" wywołało falę gratulacji

Fotografia, na której widać Agnieszkę z "Rolnik szuka żony", pozującą z bukietem czerwonych róż i uśmiechem na twarzy stała się tematem gorących dyskusji w sieci. Pod postem natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli zaskoczenia - posypały się gratulacje, pytania o zaręczyny i życzenia szczęścia na nowej drodze życia. Zdjęcie mogło sugerować, że kobieta jest na randce, a za obiektywem stoi jej partner.

Jeden z internautów napisał: "Kochana, kwitniesz! Dużo miłości dla Was". Ktoś inny wprost zapytał, czy to kadr z zaręczyn. Trzeba przyznać, że Agnieszka z "Rolnika" jednym zdjęciem wywołała ogromne zamieszanie. A jaka jest prawda?

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" odpowiada na pytanie o zaręczyny

Po odejściu z programu "Rolnik szuka żony" Agnieszka zdecydowała się powrócić do codziennego życia w Londynie. Początkowo była mniej aktywna w mediach społecznościowych, jednak z czasem zaczęła dzielić się z obserwatorami kolejnymi szczegółami ze swojego życia. Publikacja zdjęcia z czerwonymi różami była dla wielu zaskoczeniem i jasnym sygnałem, że znalazła miłość poza kamerami. Po komentarzu dotyczącym zaręczyn, była kandydatka Krzysztofa odpowiedziała i rozwiała wszelkie wątpliwości.

Wyszło na jaw, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" nie tylko jest nie jest zaręczona, ale nadal jest singielką.

Najpierw musi być chłopak by były zaręczyny - odpowiedziała wyraźnie rozbawiona Agnieszka z 'Rolnika'.

Zaskoczeni?

