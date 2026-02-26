Agnieszka wzięła udział w 12. edycji "Rolnik szuka żony" i wzbudziła niemałe kontrowersje po tym, jak zdecydowała się zakończyć relację z Krzysztofem, który od początku był nią absolutnie oczarowany. Po zakończeniu przygody z programem kandydatka rolnika wróciła do swojego londyńskiego życia, a kiedy emocje wokół jej osoby ucichły, wtedy stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Teraz zaskoczyła kolejnym zdjęciem, na którym pozuje z bukietem czerwonych róż. Nikt już nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnika" jest zakochana.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" jest zakochana

Przygoda Krzysztofa w "Rolnik szuka żony" nie należała do najprostszych. Widzowie pamiętają jego relację z Agnieszką, która początkowo zapowiadała się obiecująco. Niestety, uczucia Krzysztofa nie zostały odwzajemnione, co rozczarowało wielu fanów programu. Część z nich miała żal do Agnieszki, zarzucając jej, że dawała mu złudne nadzieje. Niedawno wyszło na jaw, że jedna z kandydatek Krzysztofa jest zakochana. Milena w mediach społecznościowych chętnie dzieli się kadrami z partnerem, a teraz okazuje się, że również Agnieszka znalazła miłość po programie.

Była kandydatka Krzyśka z "Rolnika" opublikowała zdjęcie z Londynu, na którym pozuje z dużym bukietem czerwonych róż. Na zdjęciu promiennie się uśmiecha, a tymczasem w komentarzach już posypały się gratulacje:

Kochana kwitniesz, dużo miłości dla Was

Zaręczyny? - dopytują internauci

Spodziewaliście się, że Agnieszka z "Rolnika" tak szybko znajdzie miłość po programie?

Krzysztof z "Rolnika" ułożył sobie życie po rozstaniu z Agnieszką i jest zaręczony

Dziś Krzysztof nie ogląda się za siebie i jakiś czas temu poinformował, że znalazł szczęście poza programem. Po Walentynkach zaskoczył zdjęciem dłoni swojej partnerki i podzielił się nowiną. Krzysztof z "Rolnik szuka żony" oświadczył się ukochanej. Bohater miłosnego hitu TVN jednak do tej pory nie zdecydował się pokazać swojej partnerki, ale wiadomo, że para poznała się poza programem, a ich związek trwa już od 20 września.

