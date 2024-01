Fani "The Voice Senior" krytycznie ocenili jednego z jurorów muzycznego show. W minioną sobotę, 6 stycznia, odbyła się premiera piątej edycji programu z udziałem seniorów. Tym razem uczestników hitu Telewizyjnej Dwójki oceniają: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik oraz debiutująca w tej roli Halina Frąckowiak. Niestety, po emisji pierwszego odcinka internauci gorzko ocenili Tomasza Szczepanika!

Premiera piątej edycji "The Voice Senior" już za nami. W sobotę widzowie zobaczyli pierwszą odsłonę programu i zachwycili się głosami uczestników, którzy zdecydowali się na udział muzycznym show- fani mogli również zobaczyć, co Maryla Rodowicz wyczynia w "The Voice Senior". Niestety, po emisji pierwszego odcinka niektórzy fani programu krytycznie ocenili jednego z jurorów... chodzi o Tomasza Szczepanika!

W sieci pojawiły się gorzkie komentarze, w których fani "The Voice Senior" nie ukrywają, że są rozczarowani postawą Tomasza Szczepanikiem z zespołu Pectus.

Zobacz także: Piąta edycja "The Voice Senior" ze zmianami. Nowa jurorka i nowa prowadząca

Niestety, na Instagramie i na Facebooku nie brakuje krytycznych komentarzy.

Tomek jak i wiele innych pop-gwiazdeczek dzisiejszej ery - rozczarowuje takim właśnie zachowaniem (i gorszym), jakie zaprezentował w tym odcinku... Nie cierpię tego bardzo... Co. On myśli, że tego nie widać?

Tomek jak i wiele innych pop-gwiazdeczek dzisiejszej ery - rozczarowuje takim właśnie zachowaniem (i gorszym), jakie zaprezentował w tym odcinku... Nie cierpię tego bardzo... Co. On myśli, że tego nie widać?

Pani Maryla klasa, pani Halina klasa, ale Tomasz Szczepanik jest dla mnie nie do przejścia. On nie ma podejścia do tych seniorów, on się nie nadaje na trenera. Jestem na nie. Brakuje mi Marka Piekarczyka

czytamy w sieci.