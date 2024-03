Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przy okazji swoich urodzin, wrócił wspomnieniami do udziału w ślubnym eksperymencie:

Reklama

Urodziny zbiegają mi się w czasie ze wspomnieniem startu emisji programu, który miał odmienić moje życie uczuciowe. Niczego co prawda nie odmienił, ale... - zaczął swój wpis na Instagramie.

Zwrócił uwagę fanów na ważny aspekt a przy okazji odniósł się do swojej relacji z Dorotą, programową żoną.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomina relację z Dorotą

Dorota ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie udziela się w sieci po udziale w programie. Z kolei Piotr ze "ŚOPW" jest w szczęśliwym związku, a jakiś czas temu potwierdził to oficjalnie w mediach społecznościowych. Z okazji swoich 37. urodzin postanowił jednak wrócić pamięcią do udziału w eksperymencie i dniu ślubu, który wówczas miał odmienić jego życie. Start emisji programu z jego udziałem zbiegł się także z jego urodzinami, ma więc dwie okazje do wspominania:

Urodziny zbiegają mi się w czasie ze wspomnieniem startu emisji programu, który miał odmienić moje życie uczuciowe. Niczego co prawda nie odmienił, ale poznałem na własnej skórze specyfikę odbioru zwykłego człowieka przez innych zwykłych ludzi na bazie przekazu telewizyjnego. Pielęgnuję w sobie te wspomnienia, bo już coraz bliżej do momentu, w którym będę mógł powiedzieć ze swojej perspektywy, co o tym wszystkim myślę - zapowiedział.

Screen/Player.pl

Zobacz także: Przemek ze "Ślubu" po raz pierwszy pokazał partnerkę. Co za piękność

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" postanowił zorganizować Q&A, podczas którego wypowiedział się na temat swojej relacji z Dorotą. Odpowiedział na wiadomość od fanki o treści:

Zobacz także

Nie rozumiałam hejtu na Ciebie. Wiedziałeś, czego chcesz. Wydaje się, że Dorota nie była gotowa

Uczestnik zgodził się z tym spostrzeżeniem:

Fakt, wiedziałem, czego chcę i potraktowałem formułę programu wyjątkowo poważnie. Może nawet zbyt poważnie, ale też w żadnym momencie nie ukrywałem, że jestem gotowy na poważne kroki i pewnie narzucę szybkie tempo relacji, jeśli wyda mi się rokująca. Miałem nadzieję na osobę równie zdecydowaną, której to nie przestraszy, a jeśli nie będzie chemii, to sobie szczerze wyjaśnimy i Dorota, idąc do programu, też wiedziała, po co tam idzie i miała dobre intencje.

Piotr ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie chciał jednak bardziej rozwijać tej myśli, argumentując:

Tutaj zakończę, żeby nie wejść w rejony sprzeczne z umową i z tym, co sam chcę lub nie chcę mówić publicznie o naszej relacji. Od strony produkcyjnej na pewno to jeszcze z czasem rozwinę.

Reklama

Internauci nie mogą doczekać się momentu, kiedy będą mogli poznać prawdziwe odczucia uczestników, kiedy nie będą już mieli obowiązku dotrzymywania tajemnicy. Niedawno o te same kwestie podpytywani byli Anita i Adrian a także Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Player.pl/Screen z odcinka