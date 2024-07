1 z 10

Zmiany w TVN! Piotr Kraśko poprowadził wraz z Kingą Rusin dzisiejsze wydanie "Dzień dobry TVN". Prezenterka rozpoczęła program sama i poinformowała widzów, że do ekipy programu śniadaniowego dołączył Piotr Kraśko. To właśnie zwolniony niedawno w TVP dziennikarz, zastąpił Bartosza Węglarczyka, który kilka dni temu pożegnał się na Facebooku z widzami "Dzień dobry TVN". Kinga Rusin nie kryła radości z tego, że to właśnie Piotr został jej nowym kolegą z pracy. Na antenie przyznała, że znają się od lat.

Przez 10 lat prowadzenia "Dzień Dobry TVN" przeżyłam dwa rozwody na antenie, więc można powiedzieć, że mogłam się przyzwyczaić chociaż trochę, ale jestem mimo to pełna emocji. Nowym prowadzącym DDTVN jest Piotr Kraśko. Piotrem nie będziemy ukrywać, że znamy się bardzo długo, właściwie od piaskownicy - powiedziała dziennikarka.

Informacja o tym, że Kraśko dołączy do ekipy "Dzień dobry TVN" pojawiła się w mediach zaledwie kilka dni temu, dlatego wszyscy byli zaskoczeni, że dziennikarz tak szybko zadebiutował na antenie! Poszło mu świetnie, a widzowie byli bardzo zadowoleni z tego, że to właśnie Piotr Kraśko został nową gwiazdą TVN. Dziennikarz poprowadzi też program "Fakty z zagranicy" w stacji TVN24 BiŚ. Dobra zmiana w TVN :-)?