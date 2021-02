Pierwsze konflikty i kłamstwa w "Hotelu Paradise 3". Kogo chcą się pozbyć uczestnicy? 

Poprzedni odcinek "Hotelu Paradise 3" do końca trzymał nas w ogromnym napięciu. Krystian miał zdecydować, kto będzie w parze z odrzuconą przez niego Kornelią, czym mógł jej bardzo popaść. Jak się okazuje, wszyscy uczestnicy czują na sobie oddech nadchodzącego, pierwszego rajskiego rozdania i większość zdecydowanie ma powody do obaw. Kto nie gra fair? Prościej byłoby powiedzieć, kto gra! Mimo pierwszych zawartych sojuszy nikt nie powinien się czuć bezpieczny. Niektórzy wiedzą jednak, kogo z pewnością chcieliby się pozbyć.

"Hotel Paradise 3": kto odpadnie z programu? Pojawiły się pierwsze konflikty

Puszka pandory sprawiła, że niektórzy z uczestników poczuli się bardzo dotknięci i jak się okazuje, nie wszyscy postanowili szczerze odpowiadać na zadawane im pytania. Mogłoby się wydawać, że z obrotu spraw ucieszyła się jedynie Kornelia, którą Krystian sparował z Krzyśkiem, a także Bogusia, która nie ma żadnych wątpliwości, że Simon pozostanie jej lojalny. Reszta? Niewinna zabawa, której tak boją się uczestnicy, okazała się powodem do pierwszych konfliktów.

Odpowiedź Marcina, który wyznał, że poza Luizą chętnie zaprosiłby na randkę Basię, do tego stopnia uderzyła w jego partnerkę, że postanowiła przenieść się na noc do sypialni Krystiana i Oli, a jej partnerowi pozostało jedynie towarzystwo kota... Następnego dnia sytuacja wcale nie była lepsza. Ta dwójka unikała się jak ogień wody, a Luiza stwierdziła, że na dobre stracił on w jej oczach. Dopiero kiedy pozostali uczestnicy namówili chłopaka, by odbył z nią szczerą rozmowę, atmosfera zaczęła się powoli rozluźniać. Niestety, wiele wskazuje na to, że Marcin się trochę spóźnił...

Na Luizie oko zdążył zawiesić już ktoś inny - mianowicie Sebastian. Jak się okazuje, choć ta deklarowała, że nie jest zainteresowana nowymi uczestnikami i nie są oni w jej typie, nagle zmieniła zdanie, a teraz stoi przed prawdziwym sercowym dylematem.

- Chciałbym być z Tobą w parze i chciałbym żebyś wiedziała o tym, że jestem bardzo lojalny - zapewniał ją Sebastian - Ja teraz jestem w kropce, bo myślałam, że Marcin jest spoko, a teraz mam mętlik w głowie, nie wiem czy on gra fair - odpowiedziała Luiza.

Cóż, stosunki Luizy i Marcina zdecydowanie ochłodziły się jeszcze bardziej, ale jak się okazuje, nie tylko jego pozycja w "Hotelu Paradise 3" jest zagrożona, bo właśnie dwóch panów zaczęło knuć przeciwko pewnej pani, która niczego się nie spodziewa.

Ola zaczyna mnie w****** - powiedział Krystian w szczerej rozmowie z Dawidem - Jak będzie więcej dziewczyn, to ja nowej powiem, żeby podeszła do Ciebie, że jesteś pewniak, a do mnie podejdzie Basia i Ola i ja Ole w******* - objaśnił swój plan.

Szkoda tylko, że z Olą ustalili zupełnie co innego! Kiedy Sebastian wybrał się na randki z dwoma z trzech wybranych uczestniczek, Ola, Krystian, Basia i Dawid zaczęli knuć przeciwko innym!

- Jak jesteśmy tu we czwórkę, to możemy sobie pogadać, że ty wybierasz Krystiana, a ja Dawida - ustaliła Ola, która przyznała się, że nie ufa, że kiedy w programie pojawi się nowa uczestniczka, ten ją odstawi - Jak będzie w moim typie i wszystko będzie szło w tym kierunku, to ja też ci o tym powiem Ola. - Jak przychodzi kobieta, to ja bajeruje Krzysia, trzeba go dobrze podejść - podsumowała Ola.

Wygląda na to, że wszyscy tu nieźle kręcą. Kiedy Kornelia była zła i zazdrosna, że Ola rozmawia z Krzyśkiem, ta zapewniła ją, że to nic nie znaczy, a podczas puszki pandory deklarowała, że żaden z nowych uczestników nie jest w jej typie! Później jednak, podczas wspólnej randki, powiedziała Sebastianowi, że może zawsze próbować zdobyć jej serce, bo na nikogo go nie zamyka. Rajskie rozdanie już za chwilę. Czy oznacza to, że ich kłamstwa i intrygi wyjdą na jaw? Póki co na sytuacji poznał się jedynie Sebastian, który stwierdził, że nie ufa Oli. Musimy przyznać, że robi się coraz ciekawiej.

Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Nie tylko Ola i Magda znały się przed programem! Luiza była w związku z innym uczestnikiem?!

Choć to Sebastian został singlem, wygląda na to, że chłopak wcale nie boi się o swoją pozycję. Czy Luiza zdecyduje się wybrać właśnie jego?

Mat. prasowe

Ola zdecydowanie ma się czego obawiać. Choć sądzi, że zawiązała pierwsze przyjaźnie, wygląda na to, że nie wszyscy są z nią szczerzy. Krystian chce ją wyrzucić z programu!