Widzowie "Hotelu Paradise" są oburzeni zachowaniem Bartka wobec Luizy.Uczestnik show w ogóle nie zwraca uwagi na to, co mówi i potrafi być naprawdę bezwzględny, raniąc uczucia swojej programowej partnerki. Po ostatniej wymianie zdań Bartka i Luizy postanowili dosadnie skomentować to w sieci:

8. edycja "Hotelu Paradise" bije rekordy oglądalności, a za nami tylko dwa rajskie rozdania. Najwięcej emocji wzbudza Bartek i Luiza, którzy nieustanie się kłócą. Uczestniczka show stara się załagodzić sprawy ze swoim programowym partnerem, ale ten wciąż wbija jej szpileczki i ją upokarza. W ostatnim odcinku "Hotel Paradise" Bartek przesadził, a widzowie mają nadzieję, że niedługo pożegna się z programem. Internauci nie mogą znieść, jak Bartek traktuje Luizę, która wciąż do niego wraca ze strachu przed odpadnięciem.

Na Instagramie "Hotelu Paradise" pojawił się kolejny fragment z kłótni pary. Luiza próbowała wyjaśnić Bartkowi, że ma dość ciągłego krytykowania i pomimo jego wielu przykrych słów stara się być wyrozumiała. Jednak uczestnik miał swoją rację i ponownie naubliżał swojej partnerce.

To po co obiecujesz tyle rzeczy, a i tak tego nie robisz

Internauci nie mają wątpliwości, że zachowanie Bartka wobec Luizy jest toksyczne i nie darzą go sympatią. Pod adresem uczestnika padło wiele gorzkich słów. Czy słusznie?

Jak on się dostał do programu ? Ładna wizytówkę sobie facet zrobił. Pozdrawiam przyszłe byłe Bartka. Swoją drogą uczestnicy przed powinni mieć spotkanie z psychologiem i po programie też

Jak on się dostał do programu ? Ładna wizytówkę sobie facet zrobił. Pozdrawiam przyszłe byłe Bartka. Swoją drogą uczestnicy przed powinni mieć spotkanie z psychologiem i po programie też

Szczerość a bezczelność to dwie różne rzeczy ! Bartka nie mogę słuchać przez to jak odzywa się do dziewczyn. Każda jego wypowiedź to obrażanie dziewczyn ! Przykre!

— piszą internauci.