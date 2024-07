Zosia Nowakowska zaprezentowała się widzom jako pełna energii Gwen Stefani w piosence „Hollaback Girl”. Zrobiła taki show, że aż zatrzęsła się scena.

Tu byli różni, którzy pretendowali do tego, żeby zrobić taki show. Ale to Ty jesteś człowiekiem, który potrafi to zrobić. Wychodzi Ci to rewelacyjnie – ocenił Bartek Kasprzykowski.