W nowym numerze magazynu "Flesz" można przeczytać wywiad z Małgorzatą Rozenek, czyli Perfekcyjną Panią Domu. Popularność prezenterki rośnie z każdym dniem i nie zapowiada się na zmianę. Wkrótce jej program trafi do głównego pasma TVN, a to może oznaczać tylko jedno - Rozenek jest skazana na sukces.

Małgorzata przyznała, że często dostaje na Facebooku pytania od czytelniczek z prośbą o wskazówki jak szybko i sprawnie posprzątać mieszkanie. We "Fleszu" Rozenek zdradziła swoje tajemnice.

- Jeśli masz w domu cztery produkty: ocet, wodę, sodę i ręczniki papierowe, to możesz wysprzątać cały dom. Mieszasz pięć łyżeczek octu, pięć łyżeczek soli i pięć łyżeczek sody oczyszczonej. Jeśli tę papkę położysz na silne zabrudzenia, to po 20 minutach nie będzie po nich śladu. Do szorowania przyda ci się czyścik ze zgniecionej folii. Wystarczy ją uformować w kulę i można działać.