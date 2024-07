Kto by powiedział, że znana ze świetnego wyczucia smaku, Perfekcyjna Pani Domu nie zawsze pilnowała porządku w swoim mieszkaniu. Chociaż dzisiaj Małgorzata Rozenek szczerze przyznaje, że miłość do czystości i ładu jest wrodzoną cechą, to wcześniej nie była tego taka pewna. W rozmowie z magazynem "Party" coraz popularniejsza Polka przyznała o swoich "przewinieniach" z przeszłości.

- Do 17 roku życia byłam bałaganiarą. Ale marnowałam więcej czasu na szukanie moich rzeczy w chaosie, niż zajęłoby mi posprzątanie pokoju, więc któregoś dnia powiedziałam: "koniec".

Dzisiaj Rozenek lubi w domu "wiązać kokardki" i dbać o estetykę. Nie boi się też, że z tego powodu zostanie zaszufladkowana jako telewizyjna gospodyni domowa. Jak twierdzi, fakt że umie wyczyścić piekarnik w niczym nie koliguje w przeprowadzeniu wywiadu z premierem.

Teraz kiedy "Perfekcyjna Pani Domu" trafiła do ramówki TVN szanse, że Małgorzata Rozenek trafi na listę najgorętszych gwiazd jesieni są prawie, że oczywiste. Zobacz: Program Rozenek wypada z ramówki TVN Style