Paulina Sykut-Jeżyna zadebiutowała w "Tańcu z Gwiazdami" w roli prowadzącej show Polsatu. Sykut-Jeżyna prowadzi program razem z Krzysztofem Ibiszem. Prezenterka zastąpiła Annę Głogowską, która była gospodarzem poprzednich edycji "Tańca z Gwiazdami". Anna Głogowska była bardzo zaskoczona decyzją Polsatu. Tak w rozmowie z "Twoim Imperium" mówiła w styczniu o decyzji telewizji.

Telewizja rządzi się swoimi prawami, usłyszałam tylko, że czas na zmiany i tyle (…) Nie ukrywam, że na początku było mi bardzo źle. Ale teraz jest już lepiej (...) To było dziesięć lat mojego życia - powiedziała wówczas Głogowska.

Teraz przyszedł czas na zmiany. Głogowską zastąpiła Paulina Sykut-Jeżyna, która podczas prowadzenia show była bardzo naturalna i zabawna. Potrafiła złapać kontakt z uczestnikami show - na przykład ćwiczyła ramę z Waldemarem Błaszczykiem i Jankiem Klimentem. Zadawała konkretne pytania i nie robiła niczego na siłę.

Nic dziwnego, że debiut w "TzG" Pauliny można zaliczyć do udanych - prezenterka ma na swoim koncie duże doświadczenie - znana jest widzom z prowadzenia m.in. "Must Be The Music". Wcześniej na antenie Polsatu była współprowadzącą programów „Się Kręci” i „Się Kręci na Żywo”.

Jak waszym zdaniem, Paulina Sykut-Jeżyna poradziła sobie w roli prowadzącej "Taniec z Gwiazdami"? Kogo wolicie? Paulinę czy Annę Głogowską?

