Paulina Krupińska została trenerką w talent show "Mali Giganci". Gwiazda jest bardzo podekscytowana swoją nową rolą. Modelka i prezenterka zdradziła, że zakończył się już etap castingów, a dzieci do nowej edycji programu zostały wybrane. Paulina Krupińska wybrała dzieci utalentowane wokalnie. I to jak! Krupińska twierdzi, że to przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej!

Posłuchajcie, co dokładnie powiedziała o swoich podopiecznych z "Małych Gigantów"!

Paulina Krupińska została trenerką w programie "Mali Giganci".

Gwiazda kocha dzieci! Z wykształcenia jest pedagogiem, a prywatnie - właśnie spodziewa się drugiego maleństwa.