Kariera Pana Ząbka, czyli iluzjonisty, który przebił rękę Marzenie Rogalskiej podczas jednego z wydań "Pytania na śniadanie" nabiera rozpędu. Pan Ząbek na swoim Facebooku pochwalił się, że wystąpi w kolejnej edycji programu "Mam talent" w TVN. Dostał od jurorów trzy raz tak, z czego bardzo się cieszy:

Oczywiście internauci natychmiast stwierdzili, że będzie gwoździem programu, nawiązując do wypadku z Marzeną Rogalską.

Co ciekawe, Pan Ząbek rzeczywiście korzysta ze swoich "5 minut" w show-biznesie, co zarzucił mu Tomasz Kammel w swoim oświadczeniu pisząc, że iluzjonista całą historię chce wykorzystać na promocję swojej osoby:

Kochany, bardzo wielu ludzi robi i robiło karierę na cudzej krzywdzie. Problem tylko w tym, że jak się człowiek przyjrzy całej sprawie, to życie zawsze wystawia za to bolesny rachunek. I pamiętaj o tym, po prostu pamiętaj. A ja będę pamiętał naszą ostatnią rozmowę telefoniczną, kiedy zadzwoniłem do ciebie, żeby ci powiedzieć: “nie martw się, przeczekaj i nie rób głupot, nie przejmuj się tym hejtem”. A ty mi powiedziałeś wtedy, że wiesz, że masz swoje pięć minut. - stwierdził Kammel.