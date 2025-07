Głęboki, pełen pasji głos Pana Lektora przez dziesięć edycji uwodził widzów "Hotelu Paradise". I choć początkowo Bartosz Łabęcki ukrywał swój wizerunek, to od czasu jego ujawnienia, wiele fanek formatu zadawało sobie pytanie, czy jego serce jest już zajęte. Tylko u nas Pan Lektor z "Hotelu Paradise" tak szczerze postanowił opowiedzieć o swoim prywatnym życiu, dzieciach i żonie. "Jesteśmy małżeństwem dziwnym, nienormalnym" - przyznał. Poznajcie szczegóły.

Do niedawna widzowie TVN znali jedynie głos Pana Lektora z "Hotelu Paradise". Gdy Bartosz Łabęcki zrzucił całun tajemnicy w sieci zawrzało, a fanki show nie kryły zachwytów nad jego aparycją. Ku rozżaleniu wielu, Pan Lektor jednak nie jest singlem. Od wielu lat bowiem pozostaje w związku małżeńskim. W najnowszym wywiadzie z naszą reporterką Pan Lektor wyznał, kto poprowadzi kolejny sezon "Hotelu Paradise", zdradził, czy program jest reżyserowany, a także pierwszy raz opowiedział o swoim prywatnym życiu.

Jak zdradził w rozmowie z Party.pl, choć podczas produkcji "Hotelu Paradise" styka się z masą pięknych kobiet, jego żona nigdy nie dała mu znać, że jest o niego zazdrosna.

Co ciekawe, żona Bartosza Łabęckiego wraz dziećmi często towarzyszy mu podczas egzotycznych wojaży, gdzie Pan Lektor współtworzy kolejne części "Hotelu Paradise".

Kasia często jeździ ze mną, wtedy, kiedy jest to możliwe i Kasia i moje dziewczynki przyjeżdżają do mnie na plan na jakieś dwa czy trzy tygodnie. Moja żona doskonale to rozumie, bo wykonuje ten sam zawód, co ja, więc ona też jest z branży, tylko trochę inne programy robi

- przyznał.