Lektor "Hotelu Paradise" nie przestaje zaskakiwać – nie tylko swoją wyjątkową narracją, która od lat bawi widzów, ale także dystansem do własnej twórczości. Tym razem Bartosz Łąbecki, głos dobrze znany fanom programu, zdradził nam kulisy powstania swojego najbardziej kultowego tekstu. W rozmowie z naszą dziennikarką nie krył rozbawienia faktem, że wśród setek barwnych komentarzy to właśnie jedno dosadne, wręcz "mięsne" zdanie zapisało się w pamięci widzów najmocniej.

Lektor programu "Hotel Paradise" to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci tego reality show. Jego specyficzny, ironiczny ton oraz doskonałe wyczucie sytuacji sprawiają, że komentarze stają się nieodłącznym elementem narracji. Lektor jest lubiany przede wszystkim za swój niepowtarzalny styl – sarkazm, cięte riposty oraz dystans do przedstawianych wydarzeń. Jego głos stał się jednym z symboli "Hotelu Paradise", a widzowie często cytują jego najzabawniejsze kwestie w mediach społecznościowych. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl Bartosz Łąbecki został zapytany o to, jaki jest jego najbardziej kultowy tekst.

Możesz napisać dziesięć tysięcy kwiecistych zwrotów, komentarzy i tak dalej, a rzucisz mięsem i się okazuje, że to jest kultowy tekst powiedział lektor ''Hotelu Paradise''.

Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się, o jaki tekst dokładnie chodzi! Lektor "Hotelu Paradise" wszystko nam powiedział!

