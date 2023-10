Kilka dni temu na player.pl pojawił się nowy program "One Night Squad" z udziałem gwiazd m.in. "Big Brothera", "Love Island", "Warsaw Shore" czy "Hotelu Paradise". Reprezentantką tego ostatniego jest m.in. Beata Ata Postek, zwyciężczyni drugiej edycji show! Dlaczego zgodziła się na udział w show?

Beata Postek o udziale w "One Night Squad". Ciekawszy niż "Hotel Paradise"?

Ata postawiła dwa warunki, zanim zgodziła się na udział w nowym formacie - nie mógł to być miłosny program oraz musiała zostać zapewniona łazienka. Jak się domyślacie, jeden z nich nie został spełniony. Co na to Beata? Zobaczcie naszą rozmowę z Postek! Oglądacie "One Night Squad" czy wolicie "Hotel Paradise"? Finał trzeciej edycji show już dziś, 3 czerwca, o godzinie 20. w TVN 7!

