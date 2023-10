Klaudia El Dursi przebywa na planie "Hotelu Paradise" od kilku miesięcy! Co było dla niej najtrudniejsze? Oczywiście rozłąka z dziećmi! Ale co ciekawe, na wyjazd na wyspę Bali namówił ją ponownie partner, Jacek Dlaczego ostatecznie się zgodziła? Czego obawiała się najbardziej? Zobaczcie, co nam zdradziła podczas rozmowy na Bali!

