Już dziś premiera pierwszego odcinka programu "Hotel Paradise". Premierowy odcinek zobaczymy na antenie TVN7 oraz TVN o godz. 20:00. O główną nagrodę 100 000 zł powalczą m.in.: Viola Nowasielska, Adam Radziszewski, Łukasz "Długi" Kobus, Maciej Kindler, Marietta Witkowska, Krzysztof Ducki (Chris Ducci), Szymon Reich, Aleksandra Kiepura, Sandra Mosakowska, Lexi Domańska (tą dziewiątkę uczestników zobaczymy w 1. odcinku show).

Klaudia El Dursi zdradziła kilka szczegółów opisujących relacje uczestników na rajskiej wyspie. Jak odnaleźli się w miłosnej grze pełnej podstępów? Czego możemy się spodziewać?

Zobacz także: "Hotel Paradise": znamy pierwszych uczestników show TVN7!

"Hotel Paradise" to nie będzie zwykły program o miłości. Okazuje się, że randkowe show będzie pełne intryg i skrajnych emocji.

Mamy cudownych uczestników. Są tak wyjątkowi, indywidualni, mają wspaniałą energię. (...) Kiedy ominęłam zaledwie pół dnia planu zdjęciowego to normalnie gubiłam się w tych ich relacjach. Tam się przeplatała miłość z nienawiścią, intrygi, sojusze, bo nie zawsze chodzi o prawdziwe emocje. U nas w programie czasami chodzi bardziej o takie cwaniactwo i sojusze, więc to jest niesamowite. Tak naprawdę to nie jest taka czysta i klarowna sytuacja, że jest romantycznie i że ma być miło i ma być miłość.