Wojciech Modest Amaro i jego żona, Agnieszka po raz kolejny zostali rodzicami! Restaurator szczęśliwą nowiną pochwalił się na Instagramie. I pokazał zdjęcia ze szpitala, na których w objęciach trzyma żonę i dziecko. Zobaczcie, jakie imiona wybrali świeżo upieczeni rodzice dla niemowlęcia. Wojciech Amaro został ojcem Wojciech i Agnieszka o ciąży poinformowali fanów i media w marcu na jednej z premier filmowych. Ukochana kucharza na czerwonym dywanie pokazała piękny ciążowy brzuszek. Nie dało się nie zauważyć, że rodzina niedługo się powiększy. Gwiazdy nie zdradziły jednak dokładnego terminu porodu. Do dzisiaj, aż kucharz pochwalił się na Instagramie, że po raz czwarty został ojcem! Agnieszka urodziła chłopca. Gabriel Charbel Amaro!!! Błogosławiony Dzień Narodzin naszego Syna!!! - napisał pod fotografią z porodówki. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska urodziła! "Zostaliśmy oblani miłością. Rodzinka w komplecie" Gabriel Charbel to czwarte dziecko restauratora. Kucharz i Agnieszka wychowują jeszcze Karolinę, Zuzię i Nicolasa. W komentarzach pod zdjęciem jeden z fanów wyjaśnił znaczenie imienia czwartej pociechy kucharza. Święty Charbel urodził się w Libanie. Jest to ziemia, która, jak mówi legenda, pamięta kroki Adama, który po wygnaniu z raju osiadł właśnie w Libanie. To tu sam Bóg, według innej legendy, zszedł na ziemię i zasadził cedry - czytamy w sekcji komentarzy. W ostatnim czasie Wojciech Amaro bardzo zbliżył się do Boga, zatem wybór takich imion dla synka w ogóle nie dziwi. Ostatnio restaurator odnowił także przysięgę małżeńską z żoną. Wojtkowi i Agnieszce serdecznie gratulujemy! Wyświetl ten post...