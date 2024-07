Cotygodniowy ranking oglądalności największych programów telewizyjnych budzi wiele emocji wśród wszystkich fanów. Od dwóch tygodni bezkonkurencyjny zostaje "Rolnik szuka żony", który strącił z pozycji lidera "Taniec z Gwiazdami". Bardzo dobrze radził sobie również "Mam talent". Przypomnijmy: "TzG" i "Rolnik szuka żony" hitami weekendu. Bezkonkurencyjny okazał się...

Jak było w ubiegły weekend? Niezagrożone pozostaje nowe reality-show TVP 1 o rolnikach, które przyciąga aż 3,73 mln widzów. Co ciekawe, na drugą pozycję wskoczył "Mam talent" z 3,6 mln widzów. Niewiele mniejszym wynikiem może pochwalić się taneczne show Polsatu - 3,58 mln widzów, co daje mu ostatnie miejsce na podium. Co z innymi programami? "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyciąga 2,61 mln osób, Must be the Music - 2,54, zaś The Voice of Poland - 2,07 mln.

A wy które z show oglądacie najchętniej?

