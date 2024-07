Odeta Moro przytyła w "Agencie". Dziennikarka zdradziła, że po powrocie z planu zdjęciowego, jej waga pokazała aż 6 kilogramów więcej, zdradziła na łamach "Faktu". To spore zaskoczenie! Zadania, którym poddawani są uczestnicy programu często są bardzo ekstremalne, a ich wykonanie wymaga sporego zaangażowania fizycznego. Już w pierwszym odcinku bohaterowie "Agenta" musieli wykazać się sporym wysiłkiem fizycznym, podczas jazdy na rowerze w górach. Dzięki taki wyzwaniom, gwiazdy tego typu show raczej chudną, jednak w przypadku Odety Moro było zupełnie inaczej. Dlaczego tak się stało?

Dziennikarka zdradziła tabloidowi, że sama jest zaskoczona takim obrotem sprawy. Nie ukrywa jednak, że w czasie nagrań programu jadała nieregularnie. Zadania odbywały się o różnych porach, również w nocy. Odeta Moro od dawna jest wegetarianką, jednak w czasie powstawania "Agenta Gwiazdy" musiała zmodyfikować swoją dietę.

Musiałam też jeść mięso, co jest wyzwaniem dla wegetarianki, ale jak nie miałam zbytnio dużego wyboru do jedzenia to jadłam co się dało. Z tym że małe ilości, ale jednak - powiedziała "Faktowi".