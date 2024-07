Udział w programie "Agent - Gwiazdy" zaszkodził związkowi Odety Moro? Już dziś będziemy mogli zobaczyć pierwszy półfinał wielkiego hitu TVN, w którym pozostały już tylko trzy gwiazdy . Do finału dostali się: Odeta Moro, Daria Ładocha i Jarosław Kret. Kto z nich wygra program i kto okaże się tytułowym Agentem? Tego dowiemy się już wkrótce. Zanim jednak usłyszymy odpowiedź na to pytanie, posłuchajcie, co przed naszą kamerą powiedziała Odeta Moro. Czy kilka tygodni spędzonych na planie programu "Agent" wpłynął na jej związek?

Posłuchajcie, co powiedziała nam Odeta Moro i zobaczcie zdjęcie dziennikarki z tajemniczym przystojniakiem. Czyżby to był jej partner?

Odeta Moro pokazała swojego partnera?

