Nowy uczestnik "Hotelu Paradise 3" od razu wyrzucił jednego z chłopaków! Kim jest Mariusz?

Tym razem prawdziwe emocje pojawiły się już w pierwszych minutach najnowszego odcinka "Hotelu Paradise 3", a zaskoczenie i niepokój, które pojawiły na twarzach uczestników, kiedy po Rajskim Rozdaniu Klaudia El Dursi ponownie postanowiła ich odwiedzić, z pewnością zapamiętamy na długo. Okazuje się, że na rajskim Zanzibarze już pojawił się nowy chłopak, a co więcej, miał on od razu zastąpić miejsce jednego z uczestników. Kto wrócił do Polski razem z Karoliną i kim jest Mariusz?

W "Hotelu Paradise 3" pojawił się nowy uczestnik. Czyje miejsce zastąpił?

Klaudia El Dursi przygotowała dla uczestników "Hotelu Paradise 3" kolejną niespodziankę, jednak nie dla wszystkich okazała się ona miła. Okazało się, że Karolina, która odpadła z programu z rąk Kamila, przed opuszczeniem Zanzibaru miała do powiedzenia jeszcze jedno słowo, bo otrzymała szansę pociągnięcia kogoś za sobą! Po tym, co zrobił jej Kamil podczas ostatniego Rajskiego Rozdania, czym rozzłościł nie tylko pozostałych uczestników, ale również widzów, nikogo nie powinno dziwić, że to właśnie jego szansę na odnalezienie miłości i główną wygraną postanowiła przekreślić.

Wybieram osobę, która dzisiaj bardzo nadepnęła mi na odcisk. Taką osobą będzie Kamil - wytłumaczyła swoją decyzję Karolina.

Kiedy Klaudia El Dursi pojawiła się w hotelu z nowym uczestnikiem i ogłosiła decyzję Karoliny, pozostali nie kryli swojego szczęścia.

Dla jego dobra wyszło, że już więcej nie będzie się ośmieszał - podsumował krótko Krystian

Z takiego obrotu spraw zadowolona była nawet Ola. Jej zdaniem, wyszło to na korzyść grupy i od początku było widać, że nowy uczestnik wpadł jej w oko znacznie bardziej, niż jej dotychczasowy partner. Kim jest Mariusz?

Mariusz "Juras" Jurek, który niespodziewanie pojawił się w "Hotelu Paradise 3", zajmując tym samym miejsce Kamila, to prawdziwy przystojniak, który od razu zaplusował u pozostałych uczestników. 25-latek z Krakowa kocha sport, taniec i gotowanie. Wygląda na to, że w kuchni Krystian będzie miał w końcu godnego przeciwnika! Na co dzień Mariusz pracuje jako kelner, a jeżeli chodzi o jego podejście do kobiet, to zdecydowanie łobuz z dobrym sercem. Wygląda na to, że uczestniczki mogą omotać go bez żadnych problemów, ponieważ jak sam przyznaje łatwo go zauroczyć, jednak, by naprawdę zdobyć jego serce trzeba się naprawdę wysilić. Mariusz uwielbia uwodzić i zdobywać kobiety, a my nie mamy żadnych wątpliwości, że dzięki niemu w "Hotelu Paradise 3" zacznie się dziać jeszcze więcej! Jaki jest jego ideał? Niebieskooka piękność o ciemnej karnacji i wysportowanej sylwetce, do tego odważna, bezpośrednia, miła i przebiegła - czy ten opis waszym zdaniem pasuje do którejś z obecnych uczestniczek?

W "Hotelu Paradise 3" pojawił się nowy uczestnik. Przystojniak o imieniu Mariusz szybko wpadł dziewczynom w oko, czy Oli uda się go zatrzymać u swojego boku?

Mat. prasowe

Kamil, którego ostatnie zachowanie pozostawiało wiele do życzenia, również pożegnał się z programem. Jak się okazało, Karolina dostała okazję, by odchodząc z "Hotelu Paradise 3" wytypować jeszcze jedną osobę, która razem z nią opuści rajski Zanzibar.