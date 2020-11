Hotel Paradise. Ata, czyli Beata Postek zmieniła fryzurę! To co się zadziało na jej głowie, to prawdziwy cud!

Beata Postek z „Hotelu Paradise” ma nową, odświeżoną fryzurę! Na co dzień Ata ma długie, ciemne i proste włosy, jednak jak się okazuje, nie są one naturalne. Ata korzysta z usług brata, który jest stylistą fryzur i przedłuża jej naturalne pasma. Tak naprawdę sięgają one mniej więcej do obojczyków. W ostatnim czasie Ata pokazała wideo, na którym przeszła prawdziwą metamorfozę. To wideo robi wrażenie, ponieważ z dość krótkich prostych włosów jej brat stworzył prawdziwe dzieło sztuki - Ata wygląda po metamorfozie jak prawdziwa gwiazda!

Ata Postek z "Hotelu Paradise" - tak naprawdę wyglądają jej włosy!

Ata pochwaliła się wideo, na którym widzimy ją najpierw w dość krótkich ciemnych włosach z pasemkami. Wyglądają dobrze, ale to co zaraz stanie się na jej głowie, przejdzie wasze najśmielsze oczekiwania...

Taka Ata wygląda po metamorfozie! Na filmie zamieszczonym na jej profilu na Instastory widzimy, jak z krótkich, pokrytych jasnymi, karmelowymi refleksami włosów zmieniają się one w długie, o niemal jednolitym kolorze. Teraz jej pasma sięgają tuż za biust pasma, są pięknie zakręcone i ułożone w fale.

Efekt tej metamorfozy możecie zobaczyć również poniżej. Oto zdjęcia przed i po: