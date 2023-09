Internauci miażdżą nową czołówkę "Nasz Nowy Dom": "Straszny kicz"

Program z udziałem Katarzyny Dowbor miażdży konkurencję! „Nasz nowy dom”, który prowadzi słynna dziennikarka bije rekordy popularności! Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, program Dowbor ogląda średnio 2,45 mln widzów, dzięki czemu wyprzedza m.in. TVP1, TVP2 oraz TVN. W tym samym czasie, kiedy na antenie pojawia się Katarzyna Dowbor stacje konkurencyjne mają o prawie milion mniej odbiorców. Katarzyna Dowbor „za stara” do TVP? To z pewnością ucieszy Katarzynę Dowbor, która w 2013 roku po 30 latach pracy została zwolniona z Telewizji Publicznej. Gwiazda w rozmowie z „Super Expressem” przyznała wówczas, że najwyraźniej była już „za stara” dla swoich przełożonych. W październiku minie 30 lat, odkąd zaczęłam pracę w telewizji i nie doczekałam jubileuszu. A co ja mogę powiedzieć? Tak postanowiono, widocznie nie pasowałam, widocznie za stara jestem już... Nie lubimy starszych pań. Lubimy małolaty. Spędzałam tu sylwestry, święta, czasem to był mój pierwszy dom, mam sentyment do tego miejsca, a że firma nie ma sentymentu do mnie... Nie będę się procesować, nie będę pluła w gniazdo, w którym spędziłam 30 lat, chcę odejść z godnością... Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba żyć dalej - mówiła wówczas Dowbor. Okazało się jednak, że stacja Polsat dostrzegła potencjał w dziennikarce. Katarzyna Dowbor dostała własny program "Nasz nowy dom". W każdym odcinku gwiazda odwiedza nową rodzinę i razem z ekipą specjalistów, remontuje ich domu i mieszkania . Cóż Telewizja Publiczna może teraz tylko żałować. Zobacz również: Dowbor ostro o karierze Rozenek: Nagle poczuła, że jest jedna, wielka i niezastąpiona. Katarzyna Dowbor Katarzyna Dowbor Katarzyna Dowbor