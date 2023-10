Nie tylko Jaqueline i Bartek. Kolejna para "Love Island 8" też już się rozstała! 

Takiej sytuacji w historii "Love Island" jeszcze nie było. Wszystko wskazuje na to, że dwie pary 8. edycji show rozpadły się jeszcze przed powrotem do Polski...

Za nami finał 8. edycji "Love Island", który dostarczył widzom wielu emocji. Wielkimi zwycięzcami okazali się Laura i Armin, jednak to, co teraz najbardziej interesuje fanów show, to relacje uczestników po zakończeniu programu. Jak już się okazało, relacja Jaqueline i Bartka najprawdopodobniej nie przetrwała - Jaqueline wyznała bowiem, że wraca do Polski jako singielka. Teraz kolejna finalistka 8. edycji "Love Island" zdecydowała się na podobne wyznanie, co jasno wskazuje na to, że druga para tej odsłony show też się rozpadła. O kogo chodzi? Sprawdźcie szczegóły.

"Love Island 8": Kolejna para już się rozstała?

Przypomnijmy, że tuż po finale "Love Island 8" Jaqueline zaskoczyła relacją na swoim InstaStories, w której wyjawiła, że jest już singielką.

- Cześć, kochani. Jak dobrze dostać swój telefon po miesiącu. Mega przygoda. Mega było fajnie, prawie że do końca. Pod koniec się troszeczkę podziało. Wracam do Polski jako singielka, ale to opowiem wam w ciągu kilku dni. [...] — powiedziała Jaqueline na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tak szybki rozpad pary, która zajęła drugie miejsce w 8. edycji "Love Island", był dla fanów programu ogromnym szokiem. To jednak nie był koniec, bo jak się właśnie okazało, najprawdopodobniej Oliwia i Adam także zakończyli swoją relację jeszcze przed powrotem do Polski. Oliwia zamieściła bowiem w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym jest z Jaqueline i powiedziała:

- Właśnie wracamy z "Wyspy miłości". Miłości może nie znalazłyśmy, ale siebie znalazłyśmy. Więcej informacji na pewno na dniach Wam podamy, więc czekajcie i miłego dnia Wam życzę - powiedziała Oliwia.

Choć fani podejrzewali, że Oliwia i Adam mają raczej marne szanse na stworzenie prawdziwego związku po programie, to jednak nie ukrywają, że rozpad relacji dwóch par jeszcze przed powrotem do Polski, jest dla nich naprawdę szokujący.

- i Oliwka też, że miłości nie znalazła na wyspie😂 cyrk - Cyrk na kółkach 😂😂😂😂 ledwo wyszli z Willi, a już wszyscy single🤣🤣🤣🤣🤣 - Dwie pary już na lotnisku wyznały, że nie są razem ... I jak tutaj wierzyć, że w odcinkach, które oglądamy jest szczerość uczestników? Po co te chore wyznania przed finałem? - piszą fani.

A Wy, co o tym wszystkim myślicie?

