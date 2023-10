Emocje po finale siódmej edycji "Love Island" jeszcze nie opadły - tym bardziej, że podsycają je sami uczestnicy i uczestniczki, którzy po powrocie do Polski odzyskali dostęp do telefonów i są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. We wtorek, 11 kwietnia, odbyła się też konferencja prasowa z udziałem finalistów "Love Island 7", która podgrzała atmosferę wokół finałowej ósemki. Po tym wydarzeniu Beata z "Love Island" odezwała się do fanów na Instagramie, publikując czułe ujęcie z Kamilem. Chyba nie spodziewała się takiej reakcji komentujących. "Love Island": Beata opublikowała ujęcie z Kamilem, a fani gorzko komentują Wielki finał randkowego show TV4 już za nami. Siódma edycja "Love Island" dobiegła końca w niedzielę wielkanocną, gdy wyemitowano ostatni odcinek programu. Pary, które dotrwały do końca - Beata i Kamil, Sandra i Mateusz, Marta i Adam oraz zwycięski duet, czyli Agata i Hubert - powrócili do Polski, by planować przyszłość ze swoimi drugimi połówkami. Nic dziwnego, że zainteresowanie mediów wokół nich rośnie - islanderzy i islanderki postanowili wykorzystać tę okazję do aktywności w mediach społecznościowych i zwrócenia się do fanów. Jedną z finalistek, która podziękowała internautom za wsparcie, była Beata - partnerka Kamila zwróciła się do fanów w opublikowanym na Instagramie wpisie. - No i jesteśmy! Wróciliśmy już z pięknej Hiszpanii, przeżyliśmy najlepszą przygodę w swoim życiu, która nadal będziemy budować 🤍 dziękujemy wszystkim widzom, którzy nas wspierają i w nas wierzą, naprawdę to doceniamy - jesteście najlepsi - napisała Beata z "Love Island". Wyświetl ten post na Instagramie ...