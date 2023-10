Pamiętacie Laurę z "Love Island 3"? Dziś jej nie poznacie! To największa metamorfoza w historii show?

Laura Sieka w programie "Love Island" była dość krótko, jednak zdążyła w tym czasie zyskać ogromną sympatię fanów, którzy teraz śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Piękna blondynka już podczas udziału w show Polsatu zachwycała swoją urodą i figurą - wygląda jednak na to, że Laura zapragnęła zmian, bo na nowych zdjęciach aż trudno ją rozpoznać! Dłuższe włosy, wyraźnie smuklejsza figura i kilka innych zmian w wyglądzie. Co więcej, na tym nie zamierza poprzestać! Sami spójrzcie na jej nowe zdjęcia! Zobacz także: "Love Island 4": Paulina tłumaczy się z min w finale po ogłoszeniu werdyktu. Była niezadowolona? "Love Island": Laura z 3. edycji zaskakuje swoją metamorfozą! Laura Sieka z "Love Island" już jakiś czas temu chwaliła się, że udało jej się schudnąć po zakończeniu udziału w show Polsatu. Jej wyznanie odbiło się szerokim echem, bo dziewczyna zdradziła, że zrzuciła aż 15 kilogramów w zaledwie... 2 miesiące ! Wówczas na swoim InstaStories mówiła, jak udało jej się to zrobić. - Szczypta motywacji, 2 łyżki odwagi, 1 łyżka krytyki, 4 szczypty zazdrości ludzi. [...] Tu nie ma co opowiadać - nie ćwiczyłam, dlatego nie mam umięśnionego brzucha (jeszcze), ale płaski jest. Zdrowe jedzenie, MAŁO STRESU, dużo wody i efekt zamierzony. [...] Zaczęłam od oczyszczania swojego umysłu i negatywnej energii, która mnie otaczała (szczególnie ludzi). H jak Harmonia. Bardzo dużo piję wody - również nie jem mięsa, ponieważ mój organizm nie lubi. Jem zdrowo regularnie - pisała Laura. Wygląda jednak na to, że Laura zapragnęła dalszych zmian i wybrała się również na przedłużanie włosów! Uczestniczka "Love Island" postanowiła je również rozjaśnić. Jak zatem dziś...